Подлодка «Великий Новгород» запустила ракеты по базам подготовки боевиков в Сирии

Пуск был произведен из акватории Средиземного моря по объектам в провинции Идлиб.

Подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород», действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии, все цели были уничтожены. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, целями ударов стали выявленные в провинции Идлиб скопления живой силы и бронетехники «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ), а также опорные пункты и склады боеприпасов террористов. В сообщении Минобороны также говорится, что дальность до целей составила около 300 км.

Ракетным ударом уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата российских военных полицейских на севере провинции Хама, сообщает ТАСС.

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