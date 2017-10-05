Подмосковную компанию проверят из-за подозрений в подделке «Краснодарского чая»

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку компании «Мал Ком» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Ее подозревают в неправомерном выпуске продукции под брендом «Краснодарский чай». Обращение, из-за которого предстоит проверка, указывает на нарушение закона о конкуренции на площадке компании «Мал Ком», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в апреле подписали соглашение о создании снабженческо-сбытового и перерабатывающего кооператива «Краснодарский чай».

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