Подмосковный медицинский профсоюз сообщил о массовом увольнении врачей

«Альянс врачей» рассказал о массовом увольнении квалифицированных врачей из районной клинической больницы подмосковного города Видное.

Главврач больницы Виктор Барсук объявил об оптимизации, после чего закрылось детское инфекционное отделение, а также уволили врачей.

Заместитель Видновской РКБ Лариса Волощук сообщила, что за короткий период уволили более 100 медработников, а корпус детского инфекционного отделения отдали чиновникам.

В РКБ в Видном также возникли проблемы с лекарствами. Пациенты рассказали, что больница предоставляет им только капельницы и инъекции, а все остальные лекарства они покупают на свои деньги.

Главврач Виктор Барсук на просьбу представителей профсоюза прокомментировать ситуацию в медицинском учреждении вызвал полицию и заявил, что пожалуется в ФСБ, сообщает «Общая газета».

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