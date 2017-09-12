Подопечной фонда «Край Добра» подарили перевязочные материалы

Кира Тютюева из станицы Староминской страдает буллезным эпидермолизом — «синдромом бабочки».

Найти благотворителя для Киры помог спорт-пикник. Это мероприятие РК «Кубань» регулярно проводит перед матчами для жителей региона. Посещают праздники на стадионе «Труд» и подопечные фонда «Край Добра», а также меценаты, готовые помочь тяжелобольным детям. После знакомства с девочкой компания-производитель перевязочных средств решила снабжать Киру специальными, дышащими бинтами, которые не травмируют кожу.

«Это заболевание для маленькой девочки действительно очень тяжелое. И ежедневно требуется уход за этими ранами. Для нас, по большому счету, ничего не стоит, чтобы ребенку действительно стало легче», — сказал генеральный директор группы компаний «Адванта» Александр Шереметов.

Кожа у Киры не прочнее крыльев насекомого, тонкая и нежная. Если ее не защищать бинтами, от любого прикосновения могут образоваться волдыри, а затем раны, которые заживают долго и мучительно. Скоро девочке исполнится три года. Валентина Тютюева растит кроху одна. И чем старше становится Кира, тем активнее изучает окружающий мир.

«Сейчас стала бегать, прыгает, везде лезет, естественно, она травмируется. И без этих бинтов она не может даже поиграть, что-то взять. Ей больно, кожа тонкая», — рассказала мама Киры Валентина Тютюева.

В 2016 году около 1 млн рублей для Киры собрал фонд «Край Добра». Эти средства потратили на лечение девочки. А Тютюевы на год смогли отказаться от жесткой экономии.

Если вы тоже хотите помочь больным детям, оправьте СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, указав через пробел любую сумму. Пожертвование также можно сделать на сайте фонда «Край Добра».

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