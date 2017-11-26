Подозреваемого в стрельбе в ресторане Армавира объявили в розыск

Полиция разместила ориентировку, на подозреваемого, который устроил ночью стрельбу.

Мухтара Малсюгенова 1982 года рождения объявили в розыск за совершение тяжкого преступления в Армавире в ресторане «Астория» по статье «Убийство».

Отмечается, что он является владельцем пистолета МР-80-13Т. Может передвигаться на автомобилях BMW Х5 черного цвета или Mercedes-Benz Е200 Kompressor серебристого цвета, сообщает ОМВД РФ по Армавиру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира застрелили офицера Росгвардии. Убийство произошло в ночь на 26 ноября. Всего в результате перестрелки погибли три человека. Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке.

Вернуться на ленту

Источник