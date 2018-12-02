Подозреваемого в убийстве четырех человек в одном из сел Гулькевичского района задержали

Тела четырех человек с колото-резанными ранами обнаружили в одном из домов села Отрадо-Кубанского.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР отдела МВД России по Гулькевичскому району было установлено местонахождение предполагаемого злоумышленника. В ходе преследования он был задержан и передан сотрудникам СК», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Погибшие — местные жители: 42-летний хозяин дома, его 46-летняя сожительница и двое мужчин 36 и 48 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По подозрению в убийстве задержали 30-летнего знакомого жертв. По предварительным данным, все пятеро несколько дней распивали вместе спиртное. Конфликт возник 1 декабря и завершился убийством.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о помещении подозреваемого под стражу, сообщает ТАСС.

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