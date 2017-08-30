Подозреваемый в стрельбе в Краснодаре скрывался в доме своих знакомых

В ночь на 30 августа Никита Медведев находился в домовладении. При виде правоохранителей он попытался скрыться.

«Мужчина находился в домовладении своих знакомых в Краснодаре. Он попытался скрыться, когда увидел полицейских, однако тут же был задержан, не успев оказать сопротивления. В настоящее время сотрудники полиции продолжают розыск еще одного подозреваемого», — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

Дмитрия Карачкина до сих пор разыскивают. Всех, кому что-либо известно о месте его пребывания, просят сообщить по телефонам 102 или 02.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать. Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

В Интернете появилось видео операции.

Горожан просят не терять бдительность.

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