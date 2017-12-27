Подозреваемый в убийстве журналистки из Лабинска сам пришел в полицию

Анатолий Леонтиков 27 декабря сдался полиции в Армавире.

«Подозреваемый 36-летний Анатолий Леонтиков пришел в отдел полиции Армавира с явкой с повинной. Сейчас его везут на допрос к следователю», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 декабря в соцсетях появилась информация о том, что в Лабинске бывший муж убил журналистку ТРК «Лаба» Жанну Вебер. Информацию о трагической гибели журналистки подтвердили на сайте районного телеканала.

По версии следствия, между супругами произошел бытовой конфликт. Во время ссоры мужчина один раз выстрелил в женщину из травматического оружия. Он попал в голову, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Возбудили уголовное дело об убийстве.

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