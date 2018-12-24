Работники службы безопасности «Почты России» вместе с полицейскими задержали злоумышленников 24 декабря.

«Деньги обнаружены и возмещены в полном объеме. Преступление было раскрыто менее чем за сутки. Происшествие не отразилось на клиентах почты. Кроме того, деньги и материальные ценности были застрахованы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в ночь на 23 декабря из помещения «Почты России» похитили деньги. Замки на дверях почтового отделения не были взломаны, а для снятия помещения с охраны был использован специальный электронный ключ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник