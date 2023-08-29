Подписаны экономические соглашения с Катаром.

“Утверждение международного соглашения” о (№ PQ-287, № PQ-288 от 28.08.2023 г.).

Решениями утверждены следующие соглашения между Правительством Узбекистана и Государством Катар:

➖о взаимном поощрении и защите инвестиций;

➖отмене двойного налогообложения по подоходному налогу и уклонении от уплаты налогов, о предотвращении перетаскивания и уклонения от уплаты налогов.

Данные соглашения были подписаны. 6 июня 2023 года в городе Самарканде.

Соответственно Министерство инвестиций, промышленности и торговли соответственно и Налоговый комитет были назначены компетентными органами, ответственными за реализацию международного соглашения.

Кабинет Министров и руководители соответствующих министерств и ведомств обеспечивают контроль за выполнением его положений после вступления в силу настоящего международного соглашения.