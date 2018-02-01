Подписи в Центризбирком сдали шесть кандидатов в президенты РФ

Срок сдачи подписей истек в 18:00 31 января.

«Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов. Однако окончательное число кандидатов, участвующих в избирательной кампании, определится к 10 февраля, когда ЦИК России должна завершить проверку подписей», — сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Подписи сдали шесть кандидатов: Владимир Путин (самовыдвижение), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Два кандидата от парламентских партий — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — по закону освобождены от сбора подписей. Они являются зарегистрированными кандидатами на должность президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба ЦИК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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