Подросток из Армавира придумал и собрал робота-уборщика

Задача механизма — очищать кубанские пляжи от консервных банок и бутылок.

Робот «видит» в темноте и может работать ночью, чтобы не мешать отдыхающим. «Глаза» уборщика распознают объект, а единственная рука захватывает мусор.

«Как только он увидит мусор, рычаг нажмет на датчик касания, после этого выдвинется рука робота. Он чуть подъедет, совершит фокусировку, рука поднимется и захватит банку в контейнер», — рассказал изобретатель, ученик центра научно-технического творчества Армавира Алексей Шаталов.

Именно над рукой уборщика юный изобретатель работал дольше всего. Робот уже прошел испытания во дворе школы, где занимается подросток. Почти все банки, которые встретились на пути, уборщику удалось положить в контейнер. Правда, у робота быстро кончается заряд батареи. И пока он с трудом преодолевает неровности дороги.

«Хочется, конечно, добавить детали для мелкого мусора, хочется увеличить силу вращения колес, чтобы лучше двигались гусеницы, но, к сожалению, мощности моторов хватает только на то, чтобы вообще двигать вес робота», — пояснила педагог дополнительного образования центра научно-технического творчества Армавира Ольга Демидова.

Алексей Шаталов мечтает усовершенствовать робота, а затем наладить массовый выпуск механических уборщиков.

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