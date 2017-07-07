Подросток из Кропоткина стал двухмиллионным пассажиром Керченской переправы

Мальчику вручили сувениры на память о поездке.

Юбилейный пассажир этого года 6 июля прибыл в порт Крым в 16:25 на пароме «Протопорос-IV». Руслан Шемит из Кропоткина ехал в Ялту впервые — на отдых с родственниками, через несколько дней ему исполняется 15 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Морской дирекции».

Генеральный директор оператора Сергей Якушев поздравил почетного гостя переправы и вручил сувениры с фирменной символикой на память о поездке через Керченскую паромную переправу.

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