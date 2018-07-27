Подстанции «Кубаньэнерго» в Краснодаре во время непогоды работали без сбоев

Все это стало возможным благодаря масштабной программе кубанских энергетиков. Большие инвестиции направлены на реконструкцию питающих центров.

«В этом году мы тратим очень большие объемы инвестиционных денег, в этом году нашей компанией будет освоено порядка 4 млрд рублей. Мы занимаемся реконструкцией наших крупных центров питания в Краснодаре. Все проводимые работы в ПАО «Кубаньэнерго» связаны с перспективой развития и в целом в регионе, и в Краснодаре», — пояснил директор краснодарского филиала «Кубаньэнерго» Андрей Герасько.

В рамках реконструкции повышается не только защищенность, но и мощность объектов. Один из примеров — подстанция «Лорис». От нее получают энергию десять населенных пунктов, это больше 70 тыс. жителей. В этом году на ней установили новый трансформатор, сейчас идут пусконаладочные работы, и в скором времени мощность питающего центра будет увеличена.

«Данная подстанция питает социально значимые объекты — аэропорт и населенные пункты. После реконструкции подстанции «Лорис» ее мощность увеличится примерно в два раза», — сказал электромонтер оперативной выездной бригады Павел Коворотуша.

Сейчас реконструкция идет на пяти подстанциях. После ее завершения энергомощности для Краснодара и пригорода будут увеличены в более чем 1,5 раза.Сейчас энергетики проходят пик летних нагрузок. По словам специалистов, серьезных сбоев нет. При необходимости бригады «Кубаньэнерго» оказывают помощь в ликвидации технарушений другим энергокомпаниям региона.

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