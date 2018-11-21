Подстанцию «Восточная промзона» в Краснодаре построили за два года

На торжественное открытие объекта 21 ноября приехали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Они посмотрели оснащение новой подстанции, мощность которой составляет 560 МВА. Она сможет обеспечить электричеством 500 тыс. человек.

К новой подстанции подключат и будущий индустриальный парк в Восточной промзоне Краснодара. Энергодефицит был основной проблемой в реализации этого проекта. Подстанция обеспечит энергией всю восточную часть города и важные социальные объекты краевой столицы.

«Энергоснабжение — это развитие любого города, тем более краевой столицы, и повышение уровня жизни граждан, ведь комфорт начинается дома. А если будут перебои с электричеством, дискомфорт возникнет и во время рабочего дня, потому что настрой человека начинается с его жилья. Поэтому ввод новой подстанции — знаковый и огромный шаг в решении проблемы энергодефицита краевой столицы. Мы решаем проблему надежного бесперебойного энергоснабжения для 500 тыс. жителей Краснодара и более 200 социально значимых объектов, в том числе Краевой клинической больницы имени Очаповского», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Мы предполагаем по нашей инвестиционной программе вложить порядка 4 млрд рублей за 2018 год, а всего до 2020 года около 9,4 млрд рублей. Это говорит о том, что развитие продолжается. Планируется не только строительство новых объектов, но и реконструкция существующих объектов, как комплексная, так и неполная», — пояснил председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Это уже вторая за полгода крупная подстанция, которую открыли в Краснодарском крае. Также 21 ноября глава региона и руководитель федеральной сетевой компании подписали соглашение о строительстве нового объекта. Он должен покрыть растущие потребности в электричестве в западной части Краснодара.

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