Подтопление в Абрау-Дюрсо не принесло серьезных повреждений

Пресноводное озеро Абрау под Новороссийском в марте из-за сильных дождей вышло из берегов. Вода затопила набережную и местный амфитеатр. Потоп не принес серьезных повреждений и не дошел до винных складов.

«Уровень воды больше не поднимется. Там есть перелив в конце озера. Вода стекает в море, там труба лежит. Открывают шлюзы, закрывают. Домам угрозы никакой», — считает местный житель Сергей Рыбаков.

В администрации сообщают, что такие прогнозы сбудутся только в случае благоприятной погоды. Продолжение сильных осадков может поднять уровень воды в реках. Сейчас в Абрау-Дюрсо идет постоянный мониторинг ситуации.

При ухудшении погоды на берегах озера и рек дежурят специальные группы. Такая ситуация повторяется в поселке каждую весну, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте уровень воды в озере Абрау поднялся на 70 см.

В Новороссийске в ночь на 20 марта, по данным метеорологов, выпала половина месячной нормы осадков. В городе зафиксировали град.

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