Подтопленную трассу Джубга — Сочи планируют восстановить за два дня

Из-за подтопления и размытия моста автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок по федеральной трассе.

«В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост — разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. Восстановительные работы начнутся, как только спадет уровень воды. Также в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже на федеральную трассу сошли сели. По расчетам специалистов, полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до двух суток. От прибрежной части отрезаны населенные пункты Марьино, Наджиго, Калеж, Лыготх», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Комиссии с утра 25 октября начали подворовые обходы для оценки ущерба.

«В Марьино смыло временный проезд по краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. На дороге в населенный пункт Наджиго повреждено 300 м дорожного полотна. Также подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

В ночь на 25 октября в Лазаревском районе Сочи повалило около 30 деревьев. Есть локальные подтопления домов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В результате подтопления погибли два человека.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник