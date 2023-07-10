Подтверждено, что Путин встречался с Пригожиным после восстания

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам (цитируют госинформагентства), встреча длилась почти три часа. В нем приняли участие Евгений Пригожин и командиры «вагнеровцев» — всего 35 человек.

Путин, говорит Песков, дал оценку действиям вагнеровцев на фронте и «событиям 24 июня». Он также предложил возможности для дальнейшего трудоустройства.

Командиры Вагнера, по словам пресс-секретаря, «изложили Путину свою версию случившегося, они являются верными сторонниками и солдатами главы государства. “.