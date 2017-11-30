Подводная лодка «Краснодар» вернулась в Новороссийск из боевого похода

В Новороссийске утром 30 ноября состоялась торжественная встреча субмарины из боевого похода в Средиземном море.

Подлодка прибыла к месту постоянной приписки в порт, она входит в состав отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота. На встречу приехала делегация из Краснодара, ее возглавил заместитель главы города Дмитрий Логвиненко.

«Знаем, что вы принимали участие в антитеррористической операции в Средиземном море против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, нанесли успешные удары крылатыми ракетами по базам боевиков, выполняли другие боевые задачи — четко отработали совместные действия с фрегатами Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович». Убежден, это только начало славного и успешного боевого пути суперсовременной подводной лодки», — сказал Дмитрий Логвиненко.

Подлодка «Краснодар» — четвертая по счету дизель-электрическая подводная лодка в рамках специального проекта, который реализует ОАО «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подводная лодка «Краснодар» в мае начала переход с Балтийского флота на Черноморский. В апреле подлодка отработала пуск крылатой ракеты на Балтике. В августе подлодка «Краснодар» прибыла в распоряжение Черноморского флота.

Подводные лодки проекта 636.3, также известные как «Варшавянки», вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». В составе российского флота находятся шесть подлодок проекта 636.3: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Великий Новгород», «Колпино» и «Краснодар». До конца года на Черноморский флот будут перебазированы еще две из них — «Колпино» и «Великий Новгород».

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