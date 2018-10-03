Подводные лодки «Краснодар» и «Новороссийск» вышли в Черное море на учения

Экипажи отработают алгоритм действий по погружению на различные глубины.

Подводные лодки «Краснодар» и «Новороссийск» совершили переход в морские полигоны Черного моря и приступили к отработке задач в надводном и в подводном положениях в соответствии с планом боевой подготовки, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Личный состав субмарин проводит учения по управлению кораблем и отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами — как в дрейфе, так и на ходу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» 4 августа 2015 года завершила комплекс испытаний на Северном флоте, а 16 сентября 2015 года вошла в воды Черного моря, 21 сентября 2015 года она прибыла к постоянному месту базирования. Субмарина «Новороссийск» вошла в тройку опаснейшего оружия России.

Подводная лодка «Краснодар» в августе 2017 года прибыла в распоряжение Черноморского флота.

Подводные лодки проекта 636.3, также известные как «Варшавянки», вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». В составе российского флота находятся шесть подлодок проекта 636.3: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Великий Новгород», «Колпино» и «Краснодар».

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