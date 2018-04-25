Подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали в Новороссийске

25 апреля в 07:08
Землетрясение произошло в ночь на 25 апреля.
Около 00:10 поступила информация, что в Новороссийске произошло сейсмособытие. Толчки ощутили также жители Анапы.
Эпицентр землетрясения находился в районе станицы Натухаевской за глубине 80 км.
Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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