Подземные толчки магнитудой 4 зафиксировали в Новороссийске

25 апреля в 07:08

Землетрясение произошло в ночь на 25 апреля.

Около 00:10 поступила информация, что в Новороссийске произошло сейсмособытие. Толчки ощутили также жители Анапы.

Эпицентр землетрясения находился в районе станицы Натухаевской за глубине 80 км.

Жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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