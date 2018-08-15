Поезда из 11 городов РФ будут ходить в Крым после запуска железнодорожной части моста

По прогнозам, в первый год по мосту через Керченский пролив в обе стороны проедут 6 млн человек.

Об этом сообщил гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин.

КЖД обслуживает систему железных дорог на территории полуострова. Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует 53 поезда.

«Сегодня согласован график движения для десяти пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией — Симферополем — Севастополем — Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск», — сказал Алексей Гладилин.

По его словам, всего согласовано расписание по 17 направлениям движения этих поездов, при этом не все они будут ежедневными.

«Прорабатывается вопрос обеспечения финансирования приобретения парка пассажирских вагонов и тяги под обеспечение этого движения», — добавил он.

Что касается грузового движения, то, по прогнозам КЖД, после запуска железнодорожной части моста ожидается до 15 грузовых поездов из других регионов России ежедневно.

Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году. По данным информационного центра «Крымский мост», почти за 30 месяцев строительства железнодорожной части моста погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 м до 35 метров, собрано свыше 110 тыс. т из 160 тыс. т металлоконструкций пролетов. С июля идет устройство верхнего строения пути на готовых участках мостового полотна: формируется две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении, сообщает ТАСС.

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