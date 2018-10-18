Погибшего в Керчи студента из Темрюкского района похоронят 20 октября

В результате нападения на колледж пострадали еще десять молодых людей из Темрюкского района.

«Похороны 20 октября», — сказала представитель администрации Темрюкского района.

Она уточнила, что 19-летнего молодого человека похоронят в поселке Сенном, откуда он родом. Молодой человек учился на четвертом курсе Керченского политехнического колледжа — многие подростки из района уезжают учиться в другие города Кубани и соседние регионы, а после выпуска возвращаются домой.

В результате нападения на колледж пострадали десять молодых людей из Темрюкского района, не удалось спасти только одного. Всего в колледже обучался 81 подросток из этого муниципалитета. Семьи студентов из Краснодарского края, погибших при взрыве в керченском колледже, получат выплаты из краевого бюджета, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи. В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения. Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате массового убийства.

В Краснодарском крае 19 октября объявили днем траура по погибшим в Керчи.

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