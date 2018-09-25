Погибший в Сирии летчик из Ейска представлен к награждению орденом Мужества

Все члены экипажа сбитого 17 сентября российского Ил-20 представлены к государственным наградам. Заявление об этом распространило 25 сентября Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что семьям погибших оказывается вся необходимая поддержка и помощь.

«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, 15 российских военнослужащих представлены к награждению орденами Мужества посмертно», — цитирует заявление Минобороны телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. В Минбороны РФ заявили, что российский самолет-разведчик был сбит сирийскими силами ПВО, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные. На борту самолета находились 15 военнослужащих, они погибли.

Военное ведомство показало, как израильские самолеты подставили под удар российский Ил‐20. Израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе в момент начала авианалета, а не заблаговременно. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил официальную позицию Москвы, согласно которой вина за гибель российского самолета и его экипажа лежит на Израиле.

На борту сбитого в Сирии Ил-20 находился житель Ейска, память которого намерены увековечить местные власти.

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