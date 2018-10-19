Погибших при стрельбе в колледже Керчи мать и дочь похоронят на Кубани

Похороны пройдут 20 октября на Центральном кладбище в поселке Мирском.

Анастасия и Светлана Баклановы преподавали в Керченском политехническом колледже. Анастасия Бакланова была заведующей центра профориентации, а ее мать — замдиректора колледжа по учебной работе.

Погибшие родом из этого поселка, там живет мать Светланы Баклановой, рассказал глава Мирского сельского поселения Игорь Костенко.

Также 20 октября пройдут похороны Алексея Лавриновича 1999 года рождения. Он приехал в Керчь учиться из поселка Сенного Краснодарского края, его похоронят на родине.

Прощание с 17 погибшими прошло 19 октября на главной площади Керчи. Иногородних студентов, погибших в колледже, похоронят на родине, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

При стрельбе в Керчи пострадали девять жителей Кубани, один погиб. Пострадавших при ЧП в Керчи эвакуировали в больницы Краснодара, Москвы и Симферополя. Подростка из Керчи в крайне тяжелом состоянии доставили в Краснодар. В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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ЧП в колледже в Керчи

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