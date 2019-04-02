Появилась видеозапись допроса осужденного за участие в ИГИЛ краснодарца

В Ростове-на-Дону 2 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу Дениса Хисамова. Ему назначили 19 лет колонии строго режима.

На видеозаписи допроса Хисамов рассказывает о том, как приехал в Турцию и жил в ожидании переезда в Сирию, а также о том, как прибыл в учебный лагерь боевиков вблизи города Ракка для прохождения обучения. Хисамов также рассказывает о том, как прошел обучение в лагере боевиков и был распределен на сторожевой пост в провинции Алеппо, участвовал в боевых операциях против курдов. По словам Хисамова, он хотел покинуть Сирию и согласился вербовать людей на территории Турции. Там его задержала турецкая полиция.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2017 года полиция Турции задержала после возвращения из Сирии 33-летнего Дениса Хисамова — бывшего офицера Министерства обороны России, который воевал в Сирии и Ираке на стороне «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). До задержания Хисамов планировал вернуться в Россию, чтобы совершить преступление. Его экстрадировала в Душанбе.

Как выяснилось позже, Хисамов в 2014 году взял в банке кредит, на который приобрел иномарку за 1,3 млн рублей. В конце года он продал автомобиль, на средства с продажи он купил фальшивый таджикский паспорт и авиабилет до Стамбула. В ноябре правоохранительные органы Таджикистана передали своим российским коллегам экстрадированного из Турции бывшего сотрудника Министерства обороны РФ Дениса Хисамова.

Хисамова обвиняли по ст. 205.3 УК РФ в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ в участии в деятельности террористической организации. Суд 2 апреля назначил ему 19 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Денис Хисамов родился в 1983 году в Краснодаре. Он имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший служащий Минобороны России в звании капитана.