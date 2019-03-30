Появилось видео момента падения внедорожника с горы во время трофи-рейда в Геленджике

Машина со спортсменами упала с горы во время соревнований 30 марта.

Момент падения автомобиля запечатлен на видеозаписи, которую сделали очевидцы. На кадрах видно, как внедорожник во время подъема на гору начинает катиться вниз со склона, после чего много раз переворачивается и падает с обрыва.

По предварительным данным, водитель погиб, штурман получил тяжелые травмы. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Предварительно у него сотрясение мозга, состояние средней степени тяжести, пишет «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике 30 марта во время соревнований по трофи-рейду внедорожник упал с горы, есть жертвы. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.