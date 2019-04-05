Появилось видео ракетных стрельб кораблей Черноморского флота

В рамках учений корабельная группа поразила надводные цели ракетами «Москит».

В акватории Черного моря экипажи катеров «Р-60» и «Ивановец» провели ракетные стрельбы по надводным объектами, в качестве которых выступали корабельные щиты. Цели располагались на расстоянии 55 км. В рамках учений катера успешно поразили мишени.

Огонь велся сверхзвуковыми ракетами «Москит». Перед стрельбами экипажи катеров прошли несколько тренировок по нанесению удара по условному противнику. Полигон, где происходили учения, был заранее огражден от гражданских судов силами кораблей Черноморского флота, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24» , в учениях были задействованы около 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.