Появилось видео с горящими в Черном море танкерами

На записи, опубликованной СК РФ 22 января, видно, что огонь почти погас, остатки пламени заливают струей воды со спасательного судна.

Консульские должностные лица Турции и Индии проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе, отметили в СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительным данным, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

В Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших при пожаре моряков в Керченском проливе нет. Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до 14.

В Керчь направили буксир со спасенными с горящих судов моряками.

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