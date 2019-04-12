Появилось видео с места падения легкомоторного самолета на Кубани

Легкомоторный частный самолет упал в Отрадненском районе 12 апреля в 13:15.

«Пилот самолета СП-30 произвел аварийную посадку на поле хутора Столяров из-за неисправности закрылков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

На месте ЧП работают оперативные службы. Пилот самолета находится в больнице.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате ЧП пострадал один человек — пилот. Его госпитализировали в местную больницу. На месте работают экстренные службы и правоохранители.