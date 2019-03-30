Появилось видео тушения пожара на мебельном складе в Краснодаре

Пожар произошел 30 марта на Ростовском шоссе, 12. Сообщение о возгорании склада поступило в МЧС в 10:29.

В тушении пожара участвуют 102 человека и 38 единиц техники. В 11:37 огонь локализовали на площади 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Крансодасркому краю.

На месте развернули два боевых участка, штаб пожаротушения. Работает инспектор надзорной деятельности, испытательная пожарная лаборатория. В ликвидации пожара участвуют 11 стволов дельта, организовано десять звеньев газодымозащитной службы.

Погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре произошел пожар в мебельном центре. По состоянию на 10:44 площадь пожара составляла 500 кв. м. В Краснодаре локализовали пожар в мебельном центре.