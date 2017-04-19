Поиски моряков затонувшего в Черном море сухогруза приостановили до утра

Спасатели 19 апреля приостановили до утра операцию по поиску членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза «Герои Арсенала».

«Спасательные работы приостановлены на период темного времени суток и возобновятся с рассветом», — сообщил оперативный дежурный Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Новороссийск.

Работа в зоне ЧС осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с. Волнение моря достигает четырех баллов, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о спасении троих из 12 членов экипажа сухогруза.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь морякам, пострадавшим в результате крушения сухогруза. В трюмах судна может находиться до 30 т нефтепродуктов. Ранее в районе Керчи спасатели подняли на поверхность тела двух моряков. Позже подняли тело третьего.

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