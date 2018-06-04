Поисковая группа на Украине нашла останки уроженца Кубани

В Краснодаре их передали родственникам погибшего в годы войны красноармейца. Где и при каких обстоятельствах погиб кубанец Алексей Панченко, долгие годы было неизвестно. И только в этом году бойца нашли во время поисковых работ на Украине.

В столице региона почтить память павшего героя собрались ветераны, казаки, кадеты и его родная внучка.

«Сейчас это море эмоций, слезы на глазах, в душе камень. Я даже передать не могу», — сказала внучка Алексея Панченко Галина Алтунина.

Алексей Панченко родом из станицы Родниковской Курганинского района, но призвали в армию его в Москве в 1941 году. Это усложнило поиски родных бойца. Личность стрелка-пехотинца удалось установить по наградам.

«По медали за отвагу по номеру был отправлен запрос в центральный архив Минобороны РФ. Там на основании этого номера был выдан документ», — пояснил представитель Общероссийского поискового движения Антон Торгашев.

Останки красноармейца захоронят в станице Родниковской, где живут его внуки.

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