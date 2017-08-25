Поисковая операция в поселке Волна на Тамани продолжится утром 26 августа

Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

В заседании принял участие председатель совета директоров АО «ОТЭКО» Мишель Литвак, главный федеральный инспектор по краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, вице-губернатор Андрей Алексеенко, представители прокуратуры и следственного комитета, руководители поисково-спасательных служб региона.

Началось мероприятие с минуты молчания в память погибших. На данный момент известно о 17 погибших из порядка 50 человек, находившихся в автобусе.

Глава края подчеркнул, что всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана помощь, как материальная, так и психологическая.

«Сегодня надо персонально каждому помочь справиться с этой сложнейшей ситуацией. Семьи потеряли своих кормильцев. Важно не оставить людей один на один с этой бедой», – отметил Вениамин Кондратьев.

Как было отмечено в ходе совещания, возбуждено уголовное дело по факту трагедии.

Заместитель прокурора края Валерий Рябоконев сообщил, что будут проверены все версии, проведена проверка с точки зрения соблюдения правил дорожного движения и правил оказания услуг перевозчика.

Губернатор также отметил, что не сомневается в том, что расследование происшествия будет проведено на самом высоком, профессиональном уровне.

«Пока рано делать выводы. Мы все заинтересованы в установлении истинных причин аварии, чтобы такого больше не повторилось. Результаты расследования должны быть гласными», – акцентировал глава региона.

Мишель Литвак, в свою очередь, сообщил, что компания «ОТЭКО» окажет всю необходимую поддержку следствию в установлении причин трагедии, а также позаботится о людях.

«Компания возьмет на себя патронаж над семьями погибших», – заявил Мишель Литвак.

Кондратьев поблагодарил спасателей за оперативную и слаженную работу.

По словам начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Тарарыкина, завтра утром поисковая операция в поселке Волна на Тамани продолжится, количество водолазов будет удвоено.

Завершая заседание, губернатор призвал глав муниципалитетов, где проживают семьи погибших и пострадавших, активно включиться в работу и оказать всю необходимую помощь.

В данный момент на месте трагедии проводится процедура опознания погибших. Для прибывших родственников подготовлены места размещения, работают психологи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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