Поисковики Кубани опубликовали сканированные письма земляков с фронта

Интерактивный патриотический проект «Письма, опаленные войной» реализуют силами волонтеров школьных поисковых отрядов.

Копии солдатских писем разместили на сайте организации «Кубаньпоиск». Накануне Дня Победы начал действовать специальный раздел.

В обработке информации и оцифровке писем принимают активное участие волонтеры Школьного краеведческого поискового отряда «Патриоты Кубани» (СОШ № 89 города Краснодара), Школьной поисковой группы «Обелиск» (СОШ № 86 станицы Старокорсунской), Краеведческого отряда «Поиск» (станица Васюринская Динского района), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в организации «Кубаньпоиск».

Проект реализуют в рамках традиционной акции «Мы идем снова там, где гремела войн». Организаторы предлагают кубанцам присылать сканы писем земляков на электронную почту: kubpoisk@mail.ru.

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