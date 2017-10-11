Поисковики разыщут родственников погибшего в войну бойца из Краснодара

Во время поисковой экспедиции «Северо-Западный фронт», которая завершилась в августе, поисковики идентифицировали останки уроженца Краснодара Владимира Гузия.

Останки обнаружили на поле боя вместе со смертным медальоном, благодаря которому удалось установить личность советского солдата.

Владимир Денисович Гузий родился в 1917 году в Краснодаре и жил в станице Пашковской на улице Запорожской в доме №3. Был убит 20 июля 1942 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Также поисковики разыскивают информацию о Марии Трофимовне Гузий и Ксении Исаевне Гузий — они указаны как родственницы советского солдата. Граждан, обладающих информацией о местонахождении родственников этих людей, просят позвонить по телефонам: 8 (928) 205-08-30 и 8 (918) 333-47-65.

Всего по итогам экспедиции «Северо-Западный фронт» в Маревском районе Новгородской области захоронили останки 147 советских солдат.

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