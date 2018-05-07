Поисковики за два дня нашли родных погибшего на Кубани в 1942 году морпеха

Краснодарские и карачаево-черкесские поисковики смогли разыскать родственников морского пехотинца из КЧР, героически погибшего в 1942 году около Горячего Ключа и больше 75 лет считавшегося пропавшим без вести.

Как рассказал замруководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев, останки морпеха из станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесии обнаружили несколько дней назад. В 1942 году 12 октября он пропал без вести около горы Фонарь села Фанагорийского. Совместными усилиями поисковиков регионов удалось найти родственников бойца.

Порфирьев уточнил, что найденный боец — Николай Гарковченко 1913 года рождения, он служил в 76-й морской стрелковой бригаде. Рядом с его останками были найдены пуговицы с якорями и фляжка с фамилией, по которой и опознали погибшего.

«Его нашли в стрелковой ячейке на хребте, там же было около 40 стреляных гильз. Судя по всему, он отстреливался до последнего, из винтовки. Сейчас сложно сказать, как именно он погиб — возможно, прикрывал дорогу или отход», — отметил Порфирьев.

Торжественное захоронение останков Гарковченко запланировано на 22 июня в Горячем Ключе. На церемонию пригласили родственников бойца, сообщает ТАСС.

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник