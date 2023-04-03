Поймали женщину, взорвавшую кафе в Петербурге и пытавшуюся сбежать в Узбекистан

Террористка, взорвавшая кафе в Санкт-Петербурге, Россия, поймана, было сказано, что она женщина и хотела бегите в Узбекистан.

< В результате вчерашнего взрыва погиб российский военный блогер Максим Фомин. Подозревается Дарья Трепова, гражданка России, которая ранее была арестована за противодействие войне в Украине, а затем освобождена.

В результате взрыва пострадали более 30 человек. По сообщениям российских СМИ, Трепова вошла в кафе и пыталась передать Фомину взрывчатку в подарок.

По сообщениям, Трепова была задержана в квартире мужа в Питере, откуда, как утверждается, пыталась сбежать. Узбекистан.