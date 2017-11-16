Пойманного на воровстве кур в Абхазии леопарда отвезут в Сочи

16 ноября в 17:58

Хищник оказался одной из трех особей, выпущенных в дикую природу в рамках программы по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа.

Специалисты Минприроды РФ подтвердили, что леопарда выпустили в дикую природу из сочинского Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда.

Хищника обездвижили специальным препаратом, сейчас его везут в сторону границы с Россией. Для быстрого прохождения процедур на границе по распоряжению премьер-министра Абхазии организовали «зеленый коридор», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Сообщалось, что, возможно, это леопард, выпущенный в Кавказский биосферный заповедник в 2016 году. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка.

Трех леопардов Ахуна, Викторию и Килли из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, должны автоматически отстегнуться через год работы. После этого у специалистов останется два способа получать информацию о судьбе диких кошек — полевые исследования и кадры с фотоловушек.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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