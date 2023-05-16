Показатели морской транспортировки российской нефти достигли пика

На фоне масштабных санкций объем поставок нефти Россией на международные рынки продолжает расти. Хотя Россия объявила, что сократила добычу нефти.

По данным Bloomberg, с начала апреля объем перевезенной российскими танкерами нефти увеличился на 10%. Небольшие российские грузовые суда перекачивают нефть в большие танкеры в Атлантическом океане. Затем это сырье доставляется в азиатские порты.

Почти вся российская нефть поставляется в Китай и Индию. Объем поставок «черного золота» в Азию достиг нового пика. В период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в сутки, самого высокого уровня с начала 2022 года.

На прошлой неделе морским транспортом транспортировалось 3,76 млн баррелей российской нефти в сутки, 26,3 млн баррелей погружено на 34 танкера. Это на 3% больше, чем на прошлой неделе.

В феврале 2023 года правительство России объявило о планах сократить добычу нефти и ее экспорт морем. В апреле эти планы начали реализовываться, но статистика поставок показывает цифры, противоречащие этим заявлениям.

Российское правительство засекретило информацию о добыче нефти и газа. Это может свидетельствовать как о рекордном падении добычи, так и о тайном увеличении добычи для финансирования войны в нарушение картельных соглашений ОПЕК+.