Показатели морской транспортировки российской нефти достигли пика

Даша 16.05.2023 В мире

Показатели транспортировки российской нефти морем достигли пика

На фоне масштабных санкций объем поставок нефти Россией на международные рынки продолжает расти. Хотя Россия объявила, что сократила добычу нефти.

По данным Bloomberg, с начала апреля объем перевезенной российскими танкерами нефти увеличился на 10%. Небольшие российские грузовые суда перекачивают нефть в большие танкеры в Атлантическом океане. Затем это сырье доставляется в азиатские порты.

Почти вся российская нефть поставляется в Китай и Индию. Объем поставок «черного золота» в Азию достиг нового пика. В период до 12 мая импорт российской нефти достиг 3,72 млн баррелей в сутки, самого высокого уровня с начала 2022 года.

На прошлой неделе морским транспортом транспортировалось 3,76 млн баррелей российской нефти в сутки, 26,3 млн баррелей погружено на 34 танкера. Это на 3% больше, чем на прошлой неделе.

В феврале 2023 года правительство России объявило о планах сократить добычу нефти и ее экспорт морем. В апреле эти планы начали реализовываться, но статистика поставок показывает цифры, противоречащие этим заявлениям.

Российское правительство засекретило информацию о добыче нефти и газа. Это может свидетельствовать как о рекордном падении добычи, так и о тайном увеличении добычи для финансирования войны в нарушение картельных соглашений ОПЕК+.

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