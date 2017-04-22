Похороны погибшего при крушении сухогруза новороссийца пройдут 24 апреля

В Новороссийске на кладбище «Кабахаха» 24 апреля пройдут похороны погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала» Андрея Ведерникова.

Перед этим в городском морге состоится отпевание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Новороссийка.

«Администрация Новороссийска оказывает родственникам Андрея Ведерникова всю необходимую финансовую и организационную помощь в организации похорон и траурных мероприятий», — сказал глава города Игорь Дяченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьева, администрация Новороссийска взяла на себя расходы и организацию похорон Андрея Ведерникова.

Сухогруз «Герои Арсенала» пропал с радаров 19 апреля около 4:00. На борту находились 12 человек. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю создали оперативный штаб. Удалось спасти одного из членов экипажа. С воздуха установили местонахождение еще четверых человек. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело.

Спасатели подняли на поверхность тела трех моряков, среди которых опознали старшего помощника капитана, новороссийца Андрея Ведерникова. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования его родным и близким.

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