Покупатели идут в онлайн: маркетплейсы в России становятся всё популярнее

По опросам, 62% россиян предпочитают совершать покупки именно в сети.

Производители стали выпускать продукцию под маркетплейсы. Онлайн-площадки для продажи товаров становятся всё более популярными, даже популярнее, чем обычные магазины.

Производители мебели подстраиваются под онлайн-площадки. Они адаптируют производство под новые каналы сбыта на фоне падения офлайн-продаж. Как пишет «Коммерсант», специальную коллекцию для маркетплейсов уже разработали «Ангстрем», Mr.Doors и Первая мебельная фабрика.

Прежде всего, на онлайн-площадках размещают позиции с мебелью небольшого размера, так называемую продукцию малых форм. Это вешалки на металлокаркасе, консоли, журнальные столики, настенные полки. Однако и полноценная мебель, и даже целые коллекции, тоже есть. Специально для онлайн-площадок разрабатывают лимитирование и капсульные серии мебели.

Фото: pixabay.com

Производители признаются, что у онлайн-ритейлеров есть свои требования к товару. Например, размеры и простота сборки. Кроме того, размещение на складах маркетплейсов практически гарантирует быструю доставку. Это позволяет привлекать большее число покупателей, нежели в оффлайн магазинах.

Правда, есть и риски. Например, если товар не будет востребован, то придется платить за хранение. Поэтому многие производители выпускают «в онлайн» небольшие пробные партии — чтобы прочувствовать рынок.

Маркетплейсы в последнее время становятся всё более популярными и отчасти уже заменяют привычные магазины для россиян. По итогам 2021 года на крупнейшие универсальные маркетплейсы проходилось 38% продаж и более 60% заказов в российском сегменте интернета.

Фото: pixabay.com

До начала специальной военной операции такие площадки в России показывали серьезный рост. Две площадки вошли в список 200 крупнейших компаний РФ по версии Forbes — это Wildberries и Ozon, их выручку оценивали в 175 миллиардов и 104 миллиарда рублей соответственно. При этом на крупные маркетплейсы приходилось почти две трети прироста российского рынка по количеству заказов. Также стремительно увеличивается число продавцов.

По данным на 2020-21 годы на Ozon оно утроилось, в Wildberries выросло в 5,5 раза, в «Яндекс.Маркете» увеличилось в 2,5 раза, а на Aliexpress — в 4,5 раза.

Фото: pixabay.com

По данным Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 62% россиян предпочитают совершать покупки именно в интернет-магазинах.

При этом более половины жителей страны, имеющих опыт приобретения товаров и услуг через интернет, стали чаще совершать онлайн-покупки за последние два года. Интерес к онлайн-покупкам вырос у молодежи 18-24 лет. Представители более старшего поколения рассказали, что покупают онлайн на том же уровне, что и раньше, а иногда и реже.

Отрицательная динамика наблюдается лишь в небольших городах с населением до 100 тысяч человек — каждый пятый сообщил, что стал реже покупать в сети.

Фото: pixabay.com

По прогнозам Data Insight, в 2024 году универсальные маркетплейсы будут занимать большую часть рынка России — 54%. И это понятно: делать такие покупки проще и быстрее.

Тем временем обычные магазины теряют свою популярность. Каждый второй торговый центр в России находится под угрозой закрытия. По данным РСТЦ (Российский совет торговых центров), на продажу уже выставлены около 200 моллов, а по данным «Авито Недвижимости», с января 2022 года количество таких объектов выросла на 14%. При этом эксперты добавляют, что прибыльность ТЦ зависит от месторасположения, объема пустующих площадей и уровня профессионализма руководства — некоторым удается сделать свои локации очень популярными.

Фото: pixabay.com

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