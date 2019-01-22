Покупатель из Гулькевичского района убил владельца машины и закопал тело в карьере

В полицию обратилась жительница Кропоткина. Она заявила, что после продажи автомобиля ее муж пропал.

Следствие установило, что утром 20 января 26-летний мужчина отправился на авторынок, чтобы продать свой автомобиль Hyundai Solaris. Там он познакомился с 24-летним приезжим из Гулькевичского района, который захотел купить эту машину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Покупатель решил проверить состояние автомобиля и предложил хозяину совершить поездку. Добравшись до карьеров, расположенных на территории Гулькевичского района, мужчины остановили машину и вышли из нее. Покупатель сказал, что на это место должен приехать его брат с нужной суммой.

На улице лже-покупатель выхватил ружье и выстрелил в продавца. Тот скончался на месте происшествия. Убийца выбросил ружье, погрузил тело в багажник, перевез его к другому карьеру и там закопал.

В ходе розыска правоохранители выяснили личность злоумышленника и нашли тело погибшего. Жителя Гулькевичского района задержали. Он признался в убийстве. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия также дадут юридическую оценку действиям подозреваемого, который завладел машиной погибшего.