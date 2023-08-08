Полат Бобожонов встретился с послом Китая

Current 8 августа в Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан состоялась встреча министра генерал-лейтенанта Полата Бободжонова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Сзюнем.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, практическую реализацию мероприятий, изложенных в Программе сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством общественной безопасности Народной Республики КНР на 2022-2023 годы, а также перспективы развития сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

По итогам встречи г-н Юи Сюнь от имени своей дипломатической миссии в Узбекистане, внес большой вклад в дальнейшее развитие и расширение сотрудничества между МВД Узбекистана и Министерством общественной безопасности Китая.