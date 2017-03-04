Полеты между Россией и Египтом возобновят в ближайшее время

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 4 марта заявила о возобновлении авиасообщения с Египтом в ближайшее время.

Об этом Валентина Матвиенко рассказала, подводя итог переговоров со спикером палаты депутатов Египта Али Абдель Алем.

«Все ждут объявления даты когда начнется… Могу сказать — в ближайшей перспективе», — сказала она.

По ее словам, еще четыре позиции совместного плана РФ и Египта по обеспечению безопасности авиасообщения в Египет остаются исполненными не до конца, сообщают РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года Египет подготовил к подписанию соглашение с РФ по авиабезопасности.

Российский самолет потерпел крушение 31 октября в Египте. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Путин поручил создать государственную комиссию в связи с катастрофой самолета. ФСБ РФ признала терактом крушение российского авиалайнера над Синайским полуостровом в Египте. Путин заявил, что террористы, устроившие взрыв на борту самолета с российскими туристами, будут найдены.

Глава ФСБ порекомендовал приостановить полеты в Египет до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа». Президент России 6 ноября поддержалпредложение.

В МИД Египта в марте заявили, что приняли почти все рекомендации России по повышению уровня безопасности в аэропортах и на международных авиарейсах. Авиасообщение между Россией и Египтом планируовали возобновить не ранее начала 2017 года. Позже стало известно, что первые полеты запланировали на март.

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