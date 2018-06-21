Полицейские из Сочи помогли болельщику попасть на матч и найти телефон

Родриго Гоез приехал из Бразилии в олимпийскую столицу на матч чемпионата мира по футболу Португалия — Испания. Но с самого начала все пошло не по плану. В такси он забыл дорогой смартфон.

Когда обнаружил пропажу, отправился в полицию писать заявление. Это заняло время. И болельщик, и стражи порядка поняли: на матч Родриго добраться не успеет. Полицейские решили помочь гостю исполнить его мечту и сами доставили Родриго на стадион «Фишт».

«Я думаю, русские полицейские лучшие. Они проделали огромную работу, и я очень рад. Я опаздывал на матч, они помогли мне. Это невероятно! Я очень счастлив. Это был потрясающий матч, шесть голов! Я очень счастлив быть здесь, и это здорово», — рассказал болельщик из Бразилии Родриго Гоез.

Поводы для благодарности нашлись и после матча. Пока гость из Бразилии активно болел на стадионе, сочинские полицейские нашли смартфон Родриго и после игры вручили его владельцу.

«Было приятно видеть, что мы, пусть не такими значительными усилиями, но сделали человеку приятное. И вообще было приятно общаться с этим молодым человеком», — сказал начальник дежурной части УВД Сочи Константин Сорокин.

Сам Родриго признался: этот день он считает одним из самых удачных в своей жизни, а сочинских полицейских — настоящими профессионалами с широкой душой.

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