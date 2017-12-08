Полицейские Кубани начали проверку мест продажи пиротехники

Точки продажи фейерверков и салютов по всему краю проверят рейдовые группы.

Спасатели рассказали журналистам, как отличить легальные салюты от подделки. В первую очередь, покупать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах. В них следят за качеством и при первом требовании предоставят лицензию на товар. Она должна быть на фирменном бланке, с печатью и подписью. Если этого нет, то велика вероятность приобрести некачественный товар.

Но и законными фейерверками стоит пользоваться осторожно: запускать салюты только на улице, вдали от жилых домов, деревьев и линий электропередачи. В противном случае даже самый качественный товар может стать причиной ЧП.

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