Полицейские обеспечат охрану порядка на матче ФК «Краснодар» — «Локомотив»

Матч состоится 30 апреля в 19:00 на стадионе «Краснодар».

Пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий. В связи с этим болельщиков просят приехать на матч заранее, чтобы своевременно пройти на стадион и не создавать очереди. Сотрудники полиции напоминают, что на территорию стадиона запрещено проносить пиротехнические изделия. Также болельщикам напоминают о недопустимости нарушения общественного порядка и проведения несанкционированных мероприятий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

В случае нарушения общественного порядка к нарушителям будут применяться меры административного воздействия. За нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований ст. 20.31 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. рублей до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

В случае организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования согласно ст. 20.2 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 200 часов или административного ареста до 15 суток.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время подготовки и проведения футбольного матча будут задействованы сотрудники органов внутренних дел. Помощь в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю призывает всех зрителей соблюдать общественный порядок и не допускать противоправных действий во время футбольного матча.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ожидается, что на матч с ФК «Краснодар» приедут более 5 тыс. болельщиков «Локомотива». В случае, если «Локо» одержит победу, он досрочно станет чемпионом России. В Краснодаре болельщиков ФК «Локомотив» бесплатно отвезут на стадион.

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