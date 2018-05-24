Полицейские перед каникулами начали проводить уроки безопасности в школах Кубани

24 мая в 09:09

В первую очередь ученикам напоминают основные правила поведения на улицах: не играть возле дороги, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, обязательно смотреть по сторонам.

«Учитывая современные реалии, полицейские не могли обойти вниманием тему безопасности в Интернете. Сотрудники полиции подготовили для детей специальные памятки и провели конкурсы, самые активные школьники получили призы и подарки», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

В памятках прописали, как правильно пользоваться социальными сетями, какую информацию можно указывать в своих аккаунтах, а какую лучше не стоит. Под запрет попали домашние адреса, номера телефонов и подробная личная информация. Ее могут использовать злоумышленники, чтобы ограбить или даже похитить ребенка.

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