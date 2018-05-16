Полицейские: забежавшего во двор дома в Сочи кабана застрелили из-за агрессивного поведения

Звонок в дежурную часть села Молдовка поступил рано утром 16 мая.

Местная жительница увидела на своем участке дикое животное. Кабан вышел из леса, бегал возле ее дома и вел себя агрессивно. Женщина вызвала полицию. Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место через несколько минут.

«Они сразу предупредили нас, чтобы мы не выходили. Сосед выезжал из дома, они сказали: «Зайди быстро в машину». И кабан, кстати, тоже бросился на машину», — рассказала жительница Сочи Венера Пак.

По словам очевидцев, животное бросалось не только на автомобили, но и на людей, именно поэтому полицейские решились применить оружие.

«Прибыв на данный адрес, мы увидели, что кабан действительно агрессивный, изо рта у него идет пена. Когда из двора начал выезжать автомобиль, кабан начал грызть его за бампер, затем повернулся и побежал в нашу сторону. Мы открыли огонь», — пояснил сотрудник ППС полиции Адлерского района УВД по Сочи Никита Броман.

В этом происшествии люди не пострадали. В селе Молдовка, как говорят местные жители, дикие звери появляются крайне редко.

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